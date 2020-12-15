362 Alan kodu nerenin, nereye ait? Samsun alan kodu kaç? 0362 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 şehrin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0362 bu alan kodlarından birisidir. Peki 362 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Samsun'un alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı şehirlerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi ilden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0362 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Samsun'un alan kodu kaçtır? 362 neresi, nereye ait, nereden aramış?

362 NERENİN ALAN KODU?

0362 : SAMSUN

0362 alan kodu Samsun iline aittir . Samsun'u aramak isterseniz telefon numarasının başına 0362 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Samsun'dan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 362 kodu yazar.

0362 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0362 telefon kodu Samsun iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Samsun şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 362 'dir. Yani Samsun'dan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0362 kodu geçmektedir.

SAMSUN'UN ALAN KODU NEDİR?

Samsun'un alan kodu 0362 'dir. Samsun'da yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0362 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Samsun ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.