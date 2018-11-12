36 Yıl Sonra Buluşan Tertipler İçtima Yaptı

Ağrı'da 1982 yılında askerlik yapan 13 tertip ve komutanları, Adana'da 36 yıl yıl sonra buluşarak, Adana Havalimanı'nda sabah içtiması yaptı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 1982 yılında karargah destek bölüğünde askerlik yapan Recep Kayışbacak, birlikte askerlik yaptığı arkadaşlarıyla hiçbir zaman irtibatı kesmedi. 25 yıl boyunca birlikte vatani görevini yaptığı arkadaşlarını arayıp bulan Kayışbacak, telefon ve sosyal medya yardımıyla arkadaşlarıyla sürekli iletişim halinde kaldı.

Arkadaşlarıyla yeniden buluşmak ve hasret gidermek için bir buluşma ayarlayan Kayışbacak, o dönem yüzbaşı olan bölük komutanları emekli Salih Akyıldız'a da ulaşıp ona da buluşma düzenleyecekleri bilgisini verdi. Bunun üzerine İstanbul, Konya, Mersin gibi illerden gelen tertipler, Adana Havalimanı'nda buluşarak sabah içtiması gerçekleştirdi.

Organizasyonu yapan Recep Kayışbacak, buluşmadan duydukları mutluluğun anlatılamayacağını belirterek, "25 sene araştırdım, arkadaşlarımı aradım ve buldum. Hepsini bir araya getirebilmek için görüştüm ve buluşma kararı aldık. Gelemeyen arkadaşlarımız da inşallah önümüzdeki yıl bizimle buluşurlar. Çok güzel bir duygu. Adeta 36 yıl önceki sabah içtimasını yaşadık" ifadelerini kullandı.

Buluşan tertiplerden Onbaşı Selahattin Güler ise askerlik dönemlerinde arkadaşlarıyla çok iyi anlaştıklarını dile getirerek, "Arkadaşlarımızla telefon ve sosyal medya aracılığıyla devamlı görüşüyoruz. Komutanımız da bize askerliği sevdirmişti. O zamanlar aldığımız dersleri, sivil hayatlarımızda da devam ettiriyoruz" diye konuştu.

O dönem yüzbaşı olan bölük komutanı emekli yarbay Salih Akyıldız ise Adana'da 36 yıl sonra bir araya gelen tertiplerin, kendisini bu buluşmaya çağırmalarından duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Beni çağırdıklarında işimi gücümü bırakıp geldim. Çünkü 40 yıllık arkadaşlarımı tekrar görmek, benim için büyük bir şeref. İçtima alırken kendimi emekli değil, bir yüzbaşı gibi hissettim. Karşımdaki arkadaşları da 50'li yaşlarda değil 20'li yaşlarda askerler olarak gördüm" dedi.

Havalimanının iç hatlar gelen yolcu bölümünün önünde sabah içtiması gerçekleştiren tertipler daha sonra eski günleri yad etmek için havalimanından ayrıldı.

Tertipler bu buluşmayı önümüzdeki yıllarda da gerçekleştirmek istediklerini söyledi. - ADANA