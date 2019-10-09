355 Filmi
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Başrolünde Jessica Chastain, Marion Cotillard, Penelope Cruz, Diane Kruger, Lupita Nyong'o ve Bingbing Fan'in yer aldığı Simon Kinberg imzalı '355', uluslararası ajanların maceralarını konu edinen bir ajan filmi. Hükümet tarafından kontrol edilen uluslararası kadın ajanları takip eden hikayede, ajanlar tüm dünyayı kaosa sürükleyecek olan ölümcül bir silahın peşine düşerler.
Yönetmen: Simon Kinberg
Senaryo: Theresa Rebeck
Oyuncular: Jessica Chastain, Penélope Cruz, Sebastian Stan, Diane Kruger, Lupita Nyong'o, Edgar Ramírez, Bingbing Fan, Hiten Patel, Jason Wong, Leo Staar, Toni Beard, Toby Sauerback, Evie Wray, Steve Saunders, Jag Patel, Nina Kumar, Waleed Elgadi, Israel Ruiz, Patrick Loh, Emilio Insolera, Zsuzsanna Biro, David Yu, Emily Ng, Wong Charlie, Yoon C. Joyce, Gino Picciano, Michael Haydon, Rina Yadav, Amra Mallassi, Adam Strawford, Indy Singh, Yun Lai, Madara Kanele, Rodrig Andrisan
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: 355
Yapımcı Firma: Freckle Films
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Chantier Films
Vizyon Tarihi: 15.01.2021
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