09.10.2019 11:58

Başrolünde Jessica Chastain, Marion Cotillard, Penelope Cruz, Diane Kruger, Lupita Nyong'o ve Bingbing Fan'in yer aldığı Simon Kinberg imzalı '355', uluslararası ajanların maceralarını konu edinen bir ajan filmi. Hükümet tarafından kontrol edilen uluslararası kadın ajanları takip eden hikayede, ajanlar tüm dünyayı kaosa sürükleyecek olan ölümcül bir silahın peşine düşerler.

Yönetmen: Simon Kinberg

Senaryo: Theresa Rebeck

Oyuncular: Jessica Chastain, Penélope Cruz, Sebastian Stan, Diane Kruger, Lupita Nyong'o, Edgar Ramírez, Bingbing Fan, Hiten Patel, Jason Wong, Leo Staar, Toni Beard, Toby Sauerback, Evie Wray, Steve Saunders, Jag Patel, Nina Kumar, Waleed Elgadi, Israel Ruiz, Patrick Loh, Emilio Insolera, Zsuzsanna Biro, David Yu, Emily Ng, Wong Charlie, Yoon C. Joyce, Gino Picciano, Michael Haydon, Rina Yadav, Amra Mallassi, Adam Strawford, Indy Singh, Yun Lai, Madara Kanele, Rodrig Andrisan

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: 355

Yapımcı Firma: Freckle Films

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Chantier Films

Vizyon Tarihi: 15.01.2021



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Kaynak: InterSinema.com