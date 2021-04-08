35 yıldır mahalle mahalle gezip odun keserek ailesinin geçimini sağlıyor
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35 yıldır mahalle mahalle gezip odun keserek ailesinin geçimini sağlıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
35 yıldır mahalle mahalle gezip odun keserek ailesinin geçimini sağlıyor

Şanlıurfa'da mahalle mahalle gezerek odun kesen 55 yaşındaki adam, 35 yıldır ailesinin geçimini bu işle sağlıyor.

Şanlıurfa'da mahalle mahalle gezerek odun kesen 55 yaşındaki adam, 35 yıldır ailesinin geçimini bu işle sağlıyor.

35 yıldır odun keserek ailesinin geçimini sağlayan ve Osmaniye'de yaşayan Şanlıurfalı Abdurrahman Aslan, zaman zaman memleketi Şanlıurfa'ya da odun kesmek için geldiğini belirtti. Aslan, uzun yılladır sürdürdüğü mesleği ile 7 çocuk büyüttüğünü, ekmek parası için çocuk yaşlarda başladığı işini devam ettirdiğini söyledi. Teknolojinin gelişmesiyle eskisi kadar iş yapamadığını aktaran Aslan, daha önce balta ile odun kestiklerini, şimdilerde ise hızar ve testere ile kestiklerini ifade etti.

"Şimdiki gençler bu işi yapmaz"

Mesleğin teknolojinin gölgesinde kaldığını belirten Aslan, "Odun kesiyoruz. İşimiz bittiği zaman makinamızı temizliyoruz. İş çıktığında tekrar işe gidiyoruz. Allah kısmet gönderdiği takdirde sürekli çalışıyoruz. Şimdiki gençler bu işi artık yapmıyor. Ben 35 yıla yakındır bu mesleği sürdürüyorum. Önceleri balta, tahra ile mahalle gezer odun kırardık. Şimdi teknoloji gelişti, yeni icatlar çıktı. Şimdi hızar makinası ile işimi sürdürüyorum. Teknoloji geliştikçe yeni yeni motorlar da çıkıyor. Dedelerim de bu mesleği yapardı. Onlardan sonra ben başladım. Artık yeni nesil bu tür işleri yapmıyor. Benim başka bir işim yok. Kendimi bildim bileli bu işle uğraşıyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

35 yıldır mahalle mahalle gezip odun keserek ailesinin geçimini sağlıyor
35 yıldır mahalle mahalle gezip odun keserek ailesinin geçimini sağlıyor
35 yıldır mahalle mahalle gezip odun keserek ailesinin geçimini sağlıyor
35 yıldır mahalle mahalle gezip odun keserek ailesinin geçimini sağlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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