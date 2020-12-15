346 Alan kodu nerenin, nereye ait? Sivas alan kodu kaç? 0346 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 şehrin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0346 bu alan kodlarından birisidir. Peki 346 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Sivas'ın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı şehirlerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi ilden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0346 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Sivas'ın alan kodu kaçtır? 346 neresi, nereye ait, nereden aramış?

346 NERENİN ALAN KODU?

0346 : SİVAS

0346 alan kodu Sivas iline aittir . Sivas'ı aramak isterseniz telefon numarasının başına 0346 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Sivas'tan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 346 kodu yazar.

0346 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0346 telefon kodu Sivas iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Sivas şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 346 'dır. Yani Sivas'tan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0346 kodu geçmektedir.

SİVAS'IN ALAN KODU NEDİR?

Sivas'ın alan kodu 0346 'dır. Sivas'ta yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0346 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Sivas ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.