344 Alan kodu nerenin? Kahramanmaraş alan kodu kaç? 0344 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0344 bu alan kodlarından birisidir. Peki 344 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Kahramanmaraş'ın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0344 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Kahramanmaraş'ın alan kodu kaçtır? 344 neresi, nereye ait, nereden aramış?

344 NERENİN ALAN KODU?

0344 : KAHRAMANMARAŞ

0344 alan kodu Kahramanmaraş iline aittir . Kahramanmaraş'ı aramak isterseniz telefon numarasının başına 0344 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Kahramanmaraş'tan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 344 kodu yazar.

0344 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0344 telefon kodu Kahramanmaraş iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Kahramanmaraş şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 344 'dür. Yani Kahramanmaraş'tan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0344 kodu geçmektedir.

KAHRAMANMARAŞ'IN ALAN KODU NEDİR?

Kahramanmaraş'ın alan kodu 0344 'dür. Kahramanmaraş'ta yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0344 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Kahramanmaraş ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.