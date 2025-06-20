33'ten 3 noksan olan sayı 44'ten kaç noksandır?

33'ten 3 noksan olan sayı 44'ten kaç noksandır?
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ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu kez hem sorusuyla hem de yarışmacısıyla sosyal medyada gündem oldu. Peki, 33'ten 3 noksan olan sayı 44'ten kaç noksandır?

İzleyiciler, "33'ten 3 noksan olan sayı, 44'ten kaç noksandır?" sorusuyla şaşkınlık yaşarken, yarışmaya katılan genç yarışmacının verdiği tepkiler dikkat çekti. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi ve modellik yapan Sıla Sinem Korkmaz, yarışmanın 7.500 TL değerindeki sorusunda zorlandı. Joker haklarını kullanan Korkmaz, doğru cevabı veremeyince yarışmadan çekilme kararı aldı. Peki, 33'ten 3 noksan olan sayı 44'ten kaç noksandır?

33'TEN 3 NOKSAN OLAN SAYI 44'TEN KAÇ NOKSANDIR?

A) 4

B) 8

C) 14

D) 24

Doğru Cevap: C şıkkıdır.

Önce 33 - 3 = 30 bulunur. Sonra 44 - 30 = 14. Doğru cevap 14.

33'ten 3 noksan olan sayı 44'ten kaç noksandır?

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