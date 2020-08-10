33 nerenin plaka kodu? 33 plakası nereye ait, hangi il? İçel (Mersin) ilçeleri plaka harfleri Ülkemizdeki tüm şehirlerin kendilerine ait plaka kodu numaraları vardır. Bu plaka kodları otomobillerin arkasında görünmektedir. 33 plaka kodu hangi şehre ait olduğu çok merak edilen bir plakadır. Peki 33 plakası nerenin, 33 plaka kodu hangi ile ait detaylar haberimizde...

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında karşımıza çıkabiliyor. Ek olarak çoğu vatandaşımız yolda giderken farklı plakalar görüp nereye ait olduğunu merak etmektedir. Bu bakımdan sizler için 81 ilin plakalarını paylaşıyoruz. Peki 33 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

33 NERENİN PLAKASI?

33 plakası hangi ile ait : İçel (Mersin)

33 plakası İçel (Mersin) iline ait bir plaka kodudur . Eğer otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve benzeri araçların arkasındaki plaka 33 ile başlıyorsa bu İçel (Mersin)'e ait demektir. İçel (Mersin)'in plakası 33'dür. Peki İçel (Mersin) ilçelerinin plaka harfleri nelerdir?

İÇEL'İN (MERSİN) İLÇELERİNE AİT PLAKA HARFLERİ KODLARI

Plaka kodu 33 olan İçel (Mersin)'in ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları vardır. Bu harflere bakılarak o plakanın İçel (Mersin)'in hangi ilçesine ait olduğunu anlayabiliriz. Şimdi 33 Mersin plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini paylaşalım:

Akdeniz ilçesi plaka harfleri :

33 A

33 AC - 33 AZ

33 AAB

33 B

33 D

33 DA - 33 DZ

33 E

33 EA - 33 EZ

33 F

33 FA - 33 FZ

33 H

33 HA - 33 HZ

33 J

33 M

33 RA - 33 RZ

33 S

33 SZ - 33 SZ

33 T

33 TA - 33 TZ şeklinde başlayanlar

Anamur ilçesi plaka harfleri : 33 J, 33 LA - 33 LZ, 33 M, 33 S ve 33 T ile başlayanlar.

Aydıncık ilçesi plaka harfleri : J, M, S ve T harfleri ile başlayanlar.

Bozyazı ilçesi plaka harfleri : J, M, S, T, ZA - ZZ harfleri ile başlayanlar.

Çamlıyayla ilçesi plaka harfleri : J, M, S ve T ile başlayanlar.

Gülnar ilçesi plaka harfleri : J, M, S, T ve YA - YZ ile başlayanlar.

Tarsus ilçesi plaka harfleri :

33 J

33 M

33 N

33 NA - 33 NZ

33 NAA - 33 NZZ

33 P

33 PA - 33 PZ

33 S

33 T

Erdemli ilçesi plaka harfleri : J, M, S, T, V ve VA - VZ harfleri arasındadır.

Mut ilçesi plaka harfleri : J, M, S, T ve UA - UZ arasındadır.

Silifke ilçesi plaka harfleri :

33 J

33 K

33 KA - 33 KZ

33 KAA - 33 KZZ

33 M

33 S

33 T harflerinde olanlar.

Sonuç olarak 33 plakası İçel (Mersin) şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıdaki gibidir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak ulaşabilirsiniz.