324 Alan kodu nerenin? İçel (Mersin) alan kodu kaç? 0324 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

324 Alan kodu nerenin? İçel (Mersin) alan kodu kaç? 0324 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

13.12.2020 22:13 | Son Güncelleme: 13.12.2020 22:17
324 Alan kodu nerenin? İçel (Mersin) alan kodu kaç? 0324 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0324 bu alan kodlarından birisidir. Peki 324 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Mersin'in alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0324 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Mersin'in alan kodu kaçtır? 324 neresi, nereye ait, nereden aramış?

324 NERENİN ALAN KODU?

0324 : İÇEL (MERSİN)

0324 alan kodu Mersin iline aittir. Mersin'i aramak isterseniz telefon numarasının başına 0324 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Mersin'den aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 324 kodu yazar.

0324 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0324 telefon kodu Mersin iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Mersin şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 324 'dür. Yani Mersin'den arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0324 kodu geçmektedir.

İÇEL MERSİN'İN ALAN KODU NEDİR?

Mersin'in alan kodu 0324 'dür. Mersin'de yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0324 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Mersin ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.

İlgili Haberler

322 Alan kodu nerenin? Adana alan kodu kaç? 0322 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
322 Alan kodu nerenin? Adana alan kodu kaç? 0322 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
416 Alan kodu nerenin? Adıyaman alan kodu kaç? 0416 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
416 Alan kodu nerenin? Adıyaman alan kodu kaç? 0416 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
272 Alan kodu nerenin? Afyon alan kodu kaç? 0272 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
272 Alan kodu nerenin? Afyon alan kodu kaç? 0272 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Defne Samyeli Haluk Bilginer Gonca Vuslateri Nesrin Cavadzade
Spor Okan Buruk Adem Ljajic Abdullah Avcı Mauricio Lemos Malcolm Thomas
Tüm Haberler Rusya Aralık Pfizer Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 324 Alan kodu nerenin? İçel (Mersin) alan kodu kaç? 0324 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi? - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 22:17:29. #1.14#
title