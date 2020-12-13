324 Alan kodu nerenin? İçel (Mersin) alan kodu kaç? 0324 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0324 bu alan kodlarından birisidir. Peki 324 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Mersin'in alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0324 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Mersin'in alan kodu kaçtır? 324 neresi, nereye ait, nereden aramış?

324 NERENİN ALAN KODU?

0324 : İÇEL (MERSİN)

0324 alan kodu Mersin iline aittir . Mersin'i aramak isterseniz telefon numarasının başına 0324 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Mersin'den aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 324 kodu yazar.

0324 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0324 telefon kodu Mersin iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Mersin şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 324 'dür. Yani Mersin'den arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0324 kodu geçmektedir.

İÇEL MERSİN'İN ALAN KODU NEDİR?

Mersin'in alan kodu 0324 'dür. Mersin'de yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0324 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Mersin ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.