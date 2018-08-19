32. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali

Taşköprü Belediyesince bu yıl 32'ncisi düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Köprübaşı Festival Meydanı'nda uluslararası halk oyunları ekiplerinin gösterisi ile Geleneksel Giysili Kostüm Yarışması büyük ilgi gördü.

Programda yarışmacılar kıyafetleri ve dansları ile jürinin karşısına çıktı.



7 ülkeden 28 yarışmacının katıldığı yarışmada jüri üyeleri tarafından sarımsak, festival ile Pompeiopolis kral ve kraliçesi seçildi.

Yarışmada dereceye girenlere Taşköprü sarımsağı, çiçek ve plaket takdim edildi.

Etkinliğe Devlet Eski Bakanı Murat Başesgioğlu, Taşköprü Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, MHP Taşköprü İlçe Başkanı İsmail Berber ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açık hava konseri verildi

Etkinlik kapsamında sanatçılar Hasan Yılmaz ve Murat Dalkılıç tarafından açık hava konseri verildi.

Taşköprü Kaymakamı Ahmet Nuri Demir ve Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, her iki sanatçıya da sarımsaktan taç takıp, Taşköprü sarımsağı hediye etti.