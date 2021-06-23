Genç karikatürist başına poşet geçirilmiş halde otel odasında ölü bulundu! Yanındaki helyum düzeneği dikkat çekti
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Genç karikatürist başına poşet geçirilmiş halde otel odasında ölü bulundu! Yanındaki helyum düzeneği dikkat çekti

Genç karikatürist başına poşet geçirilmiş halde otel odasında ölü bulundu! Yanındaki helyum düzeneği dikkat çekti
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İstanbul Ataşehir'deki bir otelde kalan 31 yaşındaki karikatürist Okan Nasuhoğlu, odasında ölü olarak bulundu. Başına poşet geçirilmiş halde ulaşılan genç karikatüristin yanında helyum gazı düzeneğine rastlandı.

Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Şenlik Sokak'ta yer alan bir otelin görevlileri iddiaya göre, 603 numaralı odada kalan ve bir süre kendisinden haber alınamayan Okan Nasuhoğlu'nun odasını kontrol etti. Görevliler genç karikatüristin yanında bir düzenekle hareketsiz şekilde durduğunu fark etti.

İLGİNÇ BULGULARA ULAŞILDI

Sabah'ın haberine göre, polise ihbarda bulunan otel çalışanları ambulans çağırdı. Otele gelen sağlık ekibi Okan Nasuhoğlu'nun öldüğünü tutanak altına aldı. Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmalarında ilginç bulgulara ulaşıldı.

BAŞINA POŞET GEÇİRİLMİŞ

Okan Nasuhoğlu'nun başına poşet geçirildiği, boğaz bölümünden poşetin bantla bağlandığı belirlendi. Ayrıca bir ucu poşetin içinde bulunan bir hortumun diğer ucunun ise helyum gazı tankına bağlı olduğu görüldü. Nasuhoğlu'nun tankı açıp helyum gazıyla intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Nasuhoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi incelemesinin ardından memleketi Zonguldak'a götürülerek toprağa verildi. Polis kayıtlarına 'şüpheli ölüm' olarak geçen olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

OKAN NASUHOĞLU KİMDİR?

1990 yılında, maden şehri Zonguldak'ta doğan Okan Nasuhoğlu, birçok dergi ve gazetede karikatürist olarak çalışmaktaydı. Nasuhoğlu'nun bunun yanı sıra şiir de yazdığı biliniyor.

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Genç karikatürist başına poşet geçirilmiş halde otel odasında ölü bulundu! Yanındaki helyum düzeneği dikkat çekti - Haberler Magazin
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