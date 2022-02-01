1 Şubat Salı İzmir elektrik kesintisi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

İZMİR (Haberler.com) - Gediz elektrik kesintisi listesi! GDZ Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre 1 Şubat Pazartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca, Karabağlar, Bornova ve Karşıyaka olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İzmir'e elektrik en zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

01.02.2022

09:00 - 17:00

TESİS ÇALIŞMASI

ADİLOBA MAHALLESİ KÖY İÇİ KEPENEKLİ YOLU YOLU TARIM SULAMA ABONELERİ

-----------------------------------------------------------

01.02.2022

09:00 - 17:00

TESİS ÇALIŞMASI

ÖZYURT MAHALLESİNİN; KOCATEPE, KEKLİK, ZAFER, KARABULUT, Ş. EKREM KAYGISIZ, YAYLA, ÇANAKKALE SOKAKLARI, YILDIRIM MAHALLESİNİN; ATATÜRK BULVARININ BİR KISMI, FISTIK, CESUR SOKAKLARI VE CİVARLARI.

-----------------------------------------------------------

01.02.2022

09:00 - 16:00

ARIZA ONARIM BAKIM

SART MAHALLESİNE BAĞLI MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ, ZÜBEYDE HANIM CADDESİ, YASEMİN, SÜMBÜL, DİLEK, ATİLLA, EMRE, SAĞLIK, PINAR, MENEKŞE, ÇAĞLAYAN, BARİYELİ SOKAKLAR VE SOKAKLARA BAĞLI ALANLAR

-----------------------------------------------------------

01.02.2022

09:00 - 17:00

TESİS ÇALIŞMASI

FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİNİN BÜTÜN SOKAKLARI VE GÜZELYURT MAHALLESİ ÇETAŞ MOTOR ÖZEL TR

-----------------------------------------------------------

01.02.2022

09:00 - 17:00

TESİS ÇALIŞMASI

KIRAN MAHALLESİ TR-1( B- KOLU )

-----------------------------------------------------------

01.02.2022

09:00 - 12:00

TESİS ÇALIŞMASI

BELENYAKA MAHALLESİ NARLIDERE MAHALLESİ KÖRKUYU MEVKİİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR

-----------------------------------------------------------

01.02.2022

09:00 - 17:00

TESSİ ÇALIŞMASI

NARLIDERE MAHALLESİ KÖRKUYU MEVKİİ

-----------------------------------------------------------

01.02.2022

13:00 - 16:00

ARIZA ONARIM BAKIM

BARBAROS MAHALLESİ 4482, 4401, 4007 SOKAKLAR

Haberler.com - Gündem