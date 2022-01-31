31 Ocak Pazartesi İzmir elektrik kesintisi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

İZMİR (Haberler.com) - GDZ Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre 31 Ocak Pazartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İzmir'e elektrik en zaman gelecek?

İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

31.01.2022

09:00 17:00

TESİS ÇALIŞMASI

ADİLOBA MAHALLE MERKEZİ KÖY İÇ YOLU TARIM SULAMA ABONELERİ

31.01.2022

09:00 17:00

TESİS ÇALIŞMASI

BEŞEYLÜL MAHALLESİ ELMADAĞ CD. KALE SK. AKÇA 1 NOLU SK. AKÇA 2 NOLU SK. AKÇA 3 NOLU SK. YENİ MAHALLE EDİSON SK. TÜTÜNCÜLER SK. GAZİ SK. BAĞCILAR SK.

31.01.2022

09:00 17:00

TESİS ÇALIŞMASI

ÖZYURT MAHALLESİNİN; KOCATEPE, KEKLİK, ZAFER, KARABULUT, Ş. EKREM KAYGISIZ, YAYLA, ÇANAKKALE SOKAKLARI, YILDIRIM MAHALLESİNİN; ATATÜRK BULVARININ BİR KISMI, FISTIK, CESUR SOKAKLARI VE CİVARLARI.

31.01.2022

09:00 15:00

ARIZA ONARIM BAKIM

CENKYERİ MH:ATATÜRK CD BİR BÖLÜMÜ,KANARYA SK,FATİH SK,ERAKINCI SK,NADİR HAKKI ÖNEN CD BİR BÖLÜMÜ,SİMAV SK,HÜRRİYET CD,CAN SK,GÜVERCİN SK,ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU YILDIZ SK,ŞAHİN SK

31.01.2022

09:00 10:00

ARIZA ONARIM BAKIM

YEŞİLYURT MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR

31.01.2022

09:00 17:00

TESİS ÇALIŞMASI

FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİNİN BÜTÜN SOKAKLARI VE GÜZELYURT MAHALLESİ ÇETAŞ MOTOR ÖZEL TR

31.01.2022

09:00 17:00

TESİS ÇALIŞMASI

KIRAN MAHALLESİ TR-1( A- KOLU )

31.01.2022

10:00 13:00

ARIZA ONARIM BAKIM

ZAFER MAHALLESİNİN; FIRIN, ALPTEKİN, HİLAL, ULUBATLI HASAN, ALPASLAN, LEYLAK, KİBAR, ERSOY, ÇELİK, ÖMER SEYFETTİN, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, YEŞİLIRMAK, ORDU SOKAKLARI VE HÜKÜMET CADDESİNİN BİR KISMI, KURTULUŞ MAHALLESİNİN; MERCAN, GÜZELYURT, DEMİRCİLER, SAKARYA, YAVUZ, KARTAL, GÜNEY, CANDAN SOKAKLARI VE CİVARLARI

31.01.2022

10:00 13:00

ARIZA ONARIM BAKIM

YEŞİLYURT MAHALLESİ MEZARLIK MEVKİİ

31.01.2022

13:00 14:00

ARIZA ONARIM BAKIM

YEŞİLYURT MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR

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