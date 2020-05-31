31 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı 31 Mayıs 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 01:00 Aramızda Kalsın 01:30 Çember: Şehrin Günahları 03:00 Aramızda Kalsın 03:00 Çilek Kokusu 04:40 Çilek Kokusu 05:00 Güzel Köylü 07:00 Hayat Bazen Tatlıdır 09:30 Evde Hareket Zamanı 10:15 Ruhun Doysun 11:00 Benim Tatlı Yalanım 13:45 Çilek Kokusu 14:00 Çilek Kokusu 16:15 Güzel Köylü 16:45 Kolpaçino 18:45 Star Haber 20:00 Bas Gaza 20:00 John Wick 21:45 Bas Gaza 22:15 John Wick 23:30 Aramızda Kalsın Kaynak: InterSinema.com