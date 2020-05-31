31 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı
31 Mayıs 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
31.05.2020 06:42 | Son Güncelleme: 31.05.2020 06:45
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
01:00 Aramızda Kalsın
01:30 Çember: Şehrin Günahları
03:00 Aramızda Kalsın
03:00 Çilek Kokusu
04:40 Çilek Kokusu
05:00 Güzel Köylü
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:30 Evde Hareket Zamanı
10:15 Ruhun Doysun
11:00 Benim Tatlı Yalanım
13:45 Çilek Kokusu
14:00 Çilek Kokusu
16:15 Güzel Köylü
16:45 Kolpaçino
18:45 Star Haber
20:00 Bas Gaza
20:00 John Wick
21:45 Bas Gaza
22:15 John Wick
23:30 Aramızda Kalsın
Kaynak: InterSinema.com