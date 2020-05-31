31 Mayıs 2020 Fox Yayın Akışı
31 Mayıs 2020 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:00 25 Litre
00:15 Blueberry: Olağanüstü Macera
01:15 Şevkat Yerimdar
02:00 Yapışık Kardeşler
03:00 Zuhal Topal’la Sofrada
03:30 Kadın
05:30 Fetih 1453
05:45 Hayat Sevince Güzel
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
11:15 Şevkat Yerimdar
12:15 Şevkat Yerimdar
13:30 Benden Söylemesi
15:30 Yaparsın Aşkım
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Benimle Söyle
20:00 Özgür Dünya
22:30 Dünyanın En Güzel Kokusu 2
22:30 Yapışık Kardeşler
Kaynak: InterSinema.com