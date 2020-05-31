31 Mayıs 2020 Atv Yayın Akışı 31 Mayıs 2020 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:15 Gözcüler 1: Başlangıç 00:40 Esra Erol'da 02:05 Gözcüler 1: Başlangıç 03:10 Bir Zamanlar Çukurova 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 Ödül Avcıları 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet 11:15 Dizi TV 12:00 Kardeş Payı 12:05 Kuruluş Osman 13:35 Alice Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden 15:00 Bir Zamanlar Çukurova 15:45 Kuruluş Osman 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 20:00 Kayıp Balık Dori 21:00 Kim Milyoner Olmak İster? 21:55 Uyumsuz 3 Kaynak: InterSinema.com