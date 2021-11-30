Son dakika gündem: 31 FETÖ şüphelisinden 27'si gözaltında

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir merkezli 14 ilde yapılan FETÖ soruşturması kapsamında 31 şüpheliden 27 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü Üyesi olduğu değerlendirilen 31 şüpheli tespit edildi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 30 Kasım 2021 günü saat 07.00'den itibaren Balıkesir merkezli 14 ilde Ankara, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Denizli, Giresun, İstanbul, İzmir, Kars, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Van illerinde 31 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 27 şüpheliyle ilgili adli işlemlere Balıkesir İl Jandarma Komutanlığında devam edildiği ve 4 şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

(Hüseyin Tokmak/ İHA)