31 ayrı suçtan aranan kişi sahte kimlikle yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

31 ayrı suçtan aranan kişi sahte kimlikle yakalandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, 31 ayrı suç kaydı bulunan kişi sahte kimlikle yakalandı.

31 ayrı suçtan aranan kişi sahte kimlikle yakalandı
18.09.2020 00:05 | Son Güncelleme: 18.09.2020 00:09

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, 31 ayrı suç kaydı bulunan kişi sahte kimlikle yakalandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında  Orta Mahalle'de meydana geldi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mobil Park ekipleri, durumundan şüphelendiği 10 BL 763 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek ve ona ait 14 adet kartuş, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 22 adet mermi ele geçirildi. Çelişkili ifade veren T.G.'nin GBT sorgusunda kimliğinin sahte olduğu ortaya çıktı. Yapılan kimlik tespitinde T.K. olduğu öğrenilen kişinin Balıkesir Sındırgı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 2 ayrı kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlarından aranan ve 29 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan T.K.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Cemal YILDIRIM
Cemal YILDIRIM
DHA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Destici Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Ferhat Göçer Deniz Akkaya Okan Bayülgen
Spor Babel Tisserand Burak Yılmaz Vedat Muriqi Rıza Çalımbay
Daha Fazla Çocuk Avrupa Halil Sezai Trabzonspor
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 31 ayrı suçtan aranan kişi sahte kimlikle yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 00:10:51. #1.14#
title