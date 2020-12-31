31 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 31 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta gün birincisi!

Bugün Onur Büyüktopçu'nun sunduğu Gelinim Mutfakta 31 Aralık puan durumu açıklandı. Yılın son gününde gelinler çeyrek altın için kıyasıya mücadele etti. Her gün farklı yemeklerle ekrana gelen programda haftanın sonunda yalnız bir isim 5 altın bileziği kazandı. Peki, 31 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 31 Aralık puan durumu

31 Aralık Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin Onur Büyüktopçu tarafından açıklandı. Kanal D'de ekranların sevilen yarışmalarından olan program birçok kişi tarafından sevilerek izleniyor. Programda bugün yeni yıl havası esti ve kayınvalidelerin performansı Gelinim Mutfakta 31 Aralık puan durumunu belirledi. 4 gelin ve kayınvalide kıyasıya rekabet içinde yarıştı ve gün sonunda Gelinim Mutfakta 31 Aralık puan durumu programın sonunda netleşti.

31 ARALIK GELİNİ MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

31 Gelinim Mutfakta birincisi ve çeyrek altının sahibiZeynep oldu. Gelinim Mutfakta'nın 609. bölümünde Onur Büyüktopçu, yeni yıl için şans dağıttı!

Onur Büyüktopçu, mutfakta sürpriz bir yarışma başlattı. Gelinlere ve kayınvalidelere, masaya konulan 3 kutunun altında bulunan hediyeleri kazanmaları için bir oyun oynadu. Üç kutudan birinde de hediye olarak çeyrek altın vardı. Gelinler, kaynanalarıyla birlikte kutu seçtiler ve altındaki çeyrek altını bulmaya çalıştılar.

31 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Dün en yüksek puanı Aysun'un almasının ardından bugün puan durumu şöyleydi: İşte 31 Aralık gelinim mutfakta puan durumu!