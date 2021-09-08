31. Akbank Caz Festivali 1 Ekim'de başlıyor

"Yeniden Şehrin Caz Hali" temasıyla düzenlenen 31. Akbank Caz Festivali, bu yıl 1-10 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak.

"Yeniden Şehrin Caz Hali" temasıyla düzenlenen 31. Akbank Caz Festivali, bu yıl 1-10 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak.

Farklı mekanlarda Türk caz sahnesinden 100'den fazla sanatçının özel performanslarına ev sahipliği yapacak festivalin programı, çevrim içi tanıtım toplantısıyla açıklandı.

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, burada yaptığı konuşmada, ekonomiyi desteklerken eğitim, girişimcilik ve kültür sanat alanlarında kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

Festival sayesinde şehri cazın farklı renkleriyle 31. kez buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Binbaşgil, "Cazın içerisinde doğaçlama, kalıplara sığmama, özgürlük, spontane olma ve hızlı olmak var." dedi.

Binbaşgil, festival kapsamında geçen yıl 30. yıl albümü "Dün, Bugün, Yarın"ın hazırlandığını, "Evin Caz Hali" projesiyle 30'a yakın konser düzenlendiğini, Akbank Sanat'ın da pandeminin sıkıntılarını geride bırakmak için 150'den fazla etkinlik gerçekleştirdiğini aktardı.

Festivalde 2 konuya odaklandıklarını belirten Binbaşgil, "Buradaki amacımız kendi sanatçılarımıza sahip çıkmak, destek ve moral vermek. Dolayısıyla bu seneki festival de bizim sanatçılarımızdan oluşacak. İkinci odak alanımız, bunu da çok önemli görüyoruz, gençlerimiz. Burada özellikle bu sene genç müzisyenlere geniş yer veriyor olacağız. Usta isimlerle bir araya gelme fırsatını bulacaklar." diye konuştu.

Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı, cazın uzun yıllardır önemsedikleri ve destek verdikleri bir alan olduğunu kaydetti.

Bigalı, geçen yıl ocak ve şubatta fiziksel olarak konserlere başladıklarını, martta ise salgın tedbirleri nedeniyle etkinlikleri "Evin Caz Hali" başlığı altında farklı bir formata taşıdıklarını söyledi.

Bu yıl festival kapsamında yapılacak etkinliklere değinen Bigalı, "Bu yıl ise sonbaharda 'Yeniden Şehrin Caz Hali' diyoruz. Afişlerimizden de göreceğiniz gibi bu yılki temamız sonbaharın simgesi kuşlar." ifadelerini kullandı.

Bigalı, Galataport İstanbul Paket Postanesi ile Müze Gazhane'nin de festival mekanları arasına eklendiğini bildirdi.

Bu yıl 10 gün içinde 10 farklı mekanda 100'ün üzerinde sanatçıya ev sahipliği yapacaklarını dile getiren Bigalı, "Farklı projeler var, farklı müzisyenler bir araya gelecekler. Bu sene farklı bir festival göreceksiniz. Özellikle Türkiye'den grupları davet ettik, onları bir araya getirmeye çalıştık." değerlendirmesini yaptı.

Festivale katkıda bulunanlara teşekkür eden Bigalı, "İstanbul'da olmayan cazseverler üzülmesinler, bazı konserlerimiz çevrim içi yayınlanacak. Ayrıca Contemporary İstanbul kapsamında da dinletilerimiz olacak." şeklinde konuştu.

Festival Organizasyon Yöneticisi Gözde Sivişoğlu da festival kapsamında gerçekleştirilecek konserlerin ve özel projelerin bilgisini paylaştı.

Bu yıl festivalde özel projelerin gerçekleşeceğini belirten Sivişoğlu, "Akbank Caz Festivali, yıllardır genişleyen müzikal yelpazesiyle hem klasik caz hem de modern cazı bir araya getirdi ve dünya müziğinin farklı projeleriyle harmanlayan bir festival oldu." dedi.

Festival farklı müzik türlerini bir araya getirecek

Müzikseverlere caz ile farklı müzik türlerinin bir araya geldiği bir seçki sunacak festival, 1 Ekim'de Galataport İstanbul Paket Postanesi'nde "Elif Çağlar Quartet feat. Defjen Daf Ensemble" konseriyle başlayacak.

Festival kapsamında Türk makam müziği eserlerinin caz düzenlemeleriyle yorumlandığı OttoJazz Ensemble'da Cenk Erdoğan'a neyzen Muhammed Ceylan ve kemençeci Emre Erdal eşlik edecek.

Ramazan Sesler, festival katılımcılarını saksafonda Anıl Şallıel ve piyanoda Kaan Bıyıkoğlu'nun eşlik ettiği, "Babadan Oğula Bir Gırnata Efsanesi" projesiyle ince makamlardan Trakya-Balkan ritimlerine uzanan bir yolculuğa çıkaracak.

Güç Başar Gülle'nin son projesi "Synthetic Vision"un ilk kez sahneye çıkacağı festivalde, Selen Gülün, Çağıl Kaya, Özge Fışkın, İlhan Erşahin, Arto Tunçboyacıyan, Barış Demirel, Kamufle & Lara Di Lara, Okay Temiz, Baki Duyarlar, Şennur Dinleyen, Tolga Karaslan, Ediz Hafızoğlu, Ceylan Ertem, Kaan Çelen, Tolga Bilgin, Tamer Temel, Ercüment Orkut, Volkan Topakoğlu, Oğuz Büyükberber, Can Kozlu, Derya Türkan, Tolga Tüzün, Apostolos Sideris, Deniz Taşar, Yunus Belgin ve Atılgan Nalıncıoğlu'nun da arasında bulunduğu isimler müzikseverlerle buluşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani