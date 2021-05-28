3003 nitelik kodu nedir? KPSS 3003 nitelik kodu taban puanları nedir? 3003 nitelik kodu özel şartı ne işe yarar?
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3003 nitelik kodu nedir? KPSS 3003 nitelik kodu taban puanları nedir? 3003 nitelik kodu özel şartı ne işe yarar?

3003 nitelik kodu nedir? KPSS 3003 nitelik kodu taban puanları nedir? 3003 nitelik kodu özel şartı ne işe yarar?
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KPSS 2021 başvurularının başlamasının ardından "3003 nitelik kodu nedir? KPSS 3003 nitelik kodu taban puanları nedir?" Soruları araştırılmaya başlandı. KPSS tercihlerinde bazı kamu ve kuruşların kadro ve pozisyonlara yerleştirmek için adayların tercih işlemleri sırasında istenen nitelik kodu olan 3003 nitelik kodu nedir? KPSS 3003 nitelik kodu hakkında detaylar...

KPSS sınavından başarı gösteren adayların tercih kılavuzlarında karşılarına pek çok nitelik kodu çıkmaktadır. 3003 nitelik kodu merak edilen kodlardan bir tanesidir.

KPSS 3003 NİTELİK KODU NEDİR?

Adayların tercih yapacakları bölüme göre belirlenen ve adaylarda bulunması gereken özelliklerin belirtildiği kodlara nitelik kod adı verilmektedir. Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan programın veya alanın koşulları birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterli olmaktadır. KPSS nitelik kodlarından birisi de 3003 numaralı koddur. Bu koda göre adaylardan istenilen nitelikler şunlardır:

- Adalet ön lisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olma şartı bulunmaktadır.

Ülkemizde 2 yıllık veya 4 yıllık pek çok lisans ve ön lisans programı yer almaktadır. Farklı bölümlerden mezun olan adaylar eğitim durumu ve okudukları bölüme göre devlet memurluğunda görev alabilirler. Burada nitelik kodları karşımıza çıkmaktadır. 3003 nitelik kodu özel şartı ise adayların Adalet Ön Lisans Programından veya Adalet Meslek Yüksek Okulundan mezun olmaları gereğidir.

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3003 nitelik kodu nedir? KPSS 3003 nitelik kodu taban puanları nedir? 3003 nitelik kodu özel şartı ne işe yarar? - Haberler
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