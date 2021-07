300 liralık sermaye ile başladığı işi gelir kapısına çevirdi

300 liralık sermaye ile başladığı işi gelir kapısına çevirdi Ordulu bir çocuk annesi evinin balkonunu gelir kapısına çevirdi Mesleğini bıraktı, evinin balkonunda el sanatları üretimine başladı Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi Yasemin Memiş, eşinin 300 liralık sağladığı ilk...

300 liralık sermaye ile başladığı işi gelir kapısına çevirdi

Ordulu bir çocuk annesi evinin balkonunu gelir kapısına çevirdi

Mesleğini bıraktı, evinin balkonunda el sanatları üretimine başladı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi Yasemin Memiş, eşinin 300 liralık sağladığı ilk sermaye sonrası evinin balkonunda kendi işini kurdu.

Ünye'nin Atatürk Mahallesi'nde yaşayan 36 yaşındaki ev hanımı Yasemin Memiş, 15 yıldır tıbbi sekreter olarak çalıştığı Ünye Devlet Hastanesinden hamilelik döneminde ayrılmasından sonra, evinin balkonunda eşinin desteğiyle kendi işini kurdu. El becerileri sayesinde kendisini geliştirerek kadınların da hayatta başarabileceğini ifade eden Memiş, eşinin de desteğiyle komşularının, ailesinin ve yakın ilişki kurduğu dostlarından ise sipariş alıyor.

"Örerek ve sökerek kendimi geliştirdim"

Dikiş işlerine yatkınlığının olduğunu belirten ve bu sayede el becerilerimin daha da geliştiğini söyleyen Yasemin Memiş, "Daha önceden ben 15 yıl boyunca Ünye Devlet Hastanesi Sağlık Kurumunda tıbbi sekreterlik yaptım. Tabi sonra evlenmemin ardından zor bir hamilelik dönemi geçirdim. O yüzden mesleğimi bırakmak zorunda kaldım. Önceleri dikiş diktiğim için el becerilerimin daha da geliştiğini hissettim. Eşimin desteğini alarak önce evde çalışmaya başladım. Yaptığım ufak çalışmaları hediye olarak arkadaş ve yakınlarıma götürdüm. Yapacağım el sanatları için özel araştırmalar gerçekleştirdim. Örerek, sökerek, dikerek, bozarak kendi kendimi ilerletmeye başladım. Şimdi ise çok güzel ürünler sergiliyorum. Makromeden aynalar, kapı süsleri, düğün, sünnet, doğum günleri gibi küçük anahtarlıklar örüyorum. Çocuk odaları için gökkuşağı veya bulutlar yapıyorum. Dekorasyon aynaları yapıyorum" dedi.

"300 liralık sermaye ile başladım"

Eşinin el sanatında en büyük destekçisi olduğunu ifade eden Memiş, "Komşularımdan ve çevremden yaptığım el sanatlarına istinaden çok talep gelmeye başladı. Tabi ben siparişlere elimden geldiğince yetişmeye çalışıyorum. Bütün çalışmalarımı evimin bir köşesinde bulunan balkonunda yapıyorum. Zaten eşim benim en büyük destekçim oldu bu süreç içerisinde. Ben ilk olarak bu işe 300 liralık bir sermaye ile başladım. Daha sonra eşimde çalışmalarımı gördükten sonra beraber onunla ilerlemeye başladık. Emek varsa mutlaka ekmek vardır. Bir kadın istediği zaman her şeyi yapar. Evden de olsa veya çocuğu da olsa bir kadın istediği her şeyi yapar ve başarır" diye konuştu.

Eşine her daim destek çıkacağını hatırlatan Serkan Memiş ise, "Pandemi döneminde eşimin el sanatları çalışmaları yaptığını görüyordum. Neden biz de yapmayalım veya neden sen de ilerleyemeyesin gibi istişare yaptık. ve eşimle beraber ufak bir meblağ ile yola çıktık. ve şu an her şey güzel gidiyor. Hem eşim zaman geçiriyor hem de insanlara katkıda bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamza Alp