30 yıl önce Sovyetler dağıldı, Soğuk Savaş sona erdi; yenisi kapıda
30 yıl önce Sovyetler dağıldı, Soğuk Savaş sona erdi; yenisi kapıdaUkrayna sınırında yığınak artıyorÇehov haklı çıkar mı? "Silah varsa savaş patlar" mı?T24 dış politika yorumcusu Barçın Yinanç ve T24 Dış Haberler Editörü M. Kaan Kurtuluş, 'Dış politika ile İçli Dışlı'da yorumladı.
30 yıl önce Sovyetler dağıldı, Soğuk Savaş sona erdi; yenisi kapıda
Ukrayna sınırında yığınak artıyor
Çehov haklı çıkar mı? "Silah varsa savaş patlar" mı?
T24 dış politika yorumcusu Barçın Yinanç ve T24 Dış Haberler Editörü M. Kaan Kurtuluş, 'Dış politika ile İçli Dışlı'da yorumladı.
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