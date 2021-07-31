30 yaşındaki genç tüfekle canına kıydı
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30 yaşındaki genç tüfekle canına kıydı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

30 yaşındaki genç tüfekle canına kıydı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 30 yaşındaki bir kişi, tüfekle canına kıydı.

30 yaşındaki genç tüfekle canına kıydı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 30 yaşındaki bir kişi, tüfekle canına kıydı.

Olay, ilçeye bağlı Öğberler Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; R.Ö. isimli genç, sabah saatlerinde evinde iddiaya göre tüfekle yaşamına son verdi. Tüfek sesini duyan çevredeki vatandaşlar, eve geldiklerinde R.Ö.'nün cansız bedeni ile karşılaştı. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine, olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, R.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Jandarma Olay Yeri İnceleme ve Cumhuriyet savcısının incelemeleri sonrası R.Ö.'nün cansız bedeni evden çıkarılarak cenaze nakil aracına taşındı. Cenaze araca taşınırken yakınları sinir krizleri geçirdi. Öte yandan gencin anne ve babasının vefat ettiği ve iki kardeşi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

30 yaşındaki genç tüfekle canına kıydı
30 yaşındaki genç tüfekle canına kıydı
30 yaşındaki genç tüfekle canına kıydı
30 yaşındaki genç tüfekle canına kıydı
30 yaşındaki genç tüfekle canına kıydı
30 yaşındaki genç tüfekle canına kıydı
30 yaşındaki genç tüfekle canına kıydı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın

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