30 Temmuz Çarşamba 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 30 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı!
30 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve atamalar kamuoyuyla paylaşıldı. Yasama faaliyetleri kapsamında çıkarılan yeni kanunlar, yürütme organına ait düzenlemeler ve idari işlemler ile yargı alanındaki güncel kararlar bugünkü sayıda yer aldı. Ayrıca, kamu kurumlarına ait duyurular, ihaleler ve ilanlar da Resmî Gazete'de yayımlandı. Atama kararları ve çeşitli mevzuat düzenlemeleriyle ilgili tüm gelişmeler detaylı şekilde açıklandı.
30 Temmuz Çarşamba gününe ait Resmî Gazete'de yer alan tüm bildirimler, kararlar ve mevzuat değişiklikleri vatandaşların erişimine açıldı. Yasama, yürütme ve yargı bölümlerine ait içeriklerin yanı sıra kamu ilanları da bugünkü sayıda yer buldu. Dileyenler Resmî Gazete'nin tamamını içeren PDF dosyasını indirerek tüm karar ve düzenlemeleri ayrıntılı şekilde inceleyebilir. Bugünün Resmî Gazete'sinde nelerin yer aldığına dair detaylara haberimizde ulaşabilirsiniz.
YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLARI
30 Temmuz 2025 Çarşamba tarihli Resmî Gazete'yi incelediğimizde, Yasama bölümünde yayımlanan kanunlar yer almakta. İlgili metinler ve yürürlüğe girme tarihleri bu bölüm altında sunulmuştur.
YÜRÜTME VE İDARİ FAALİYETLER
Yürütme ile idareye ilişkin kararlar aynı sayıda ayrılmış bölümde yer alıyor. Atama kararları, idari düzenlemeler ve uygulamaya yönelik talimatlar bu kapsamda açıklanıyor.
YARGI BÖLÜMÜ KANUNLARI
Yargı kısmında yayımlanan düzenlemeler ve kanuni değişiklikler bu başlık altında toplanmış durumda. Hukuki düzenlemeler ve mahkeme kararları gibi içerikler bu bölümde sunuluyor.
İNAN VE İLANLAR
Bugün yayımlanan ilanlar ve duyurular "İlanlar Bölümü" olarak belirtilmiş olup; kamuya açık bilgiler, duyurular ve resmi metinler bu başlık altında yer almakta.
ATAMALAR LİSTESİ
Resmî Gazete'nin 321046 sayılı nüshasında yayımlanan atama kararları bu özel listede sıralanıyor. Kurumlara yapılan atamalara dair detaylar burada paylaşılıyor.