30 Temmuz Çarşamba 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 30 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı!

30 Temmuz Çarşamba gününe ait Resmî Gazete'de yer alan tüm bildirimler, kararlar ve mevzuat değişiklikleri vatandaşların erişimine açıldı. Yasama, yürütme ve yargı bölümlerine ait içeriklerin yanı sıra kamu ilanları da bugünkü sayıda yer buldu. Dileyenler Resmî Gazete'nin tamamını içeren PDF dosyasını indirerek tüm karar ve düzenlemeleri ayrıntılı şekilde inceleyebilir. Bugünün Resmî Gazete'sinde nelerin yer aldığına dair detaylara haberimizde ulaşabilirsiniz.

YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLARI

30 Temmuz 2025 Çarşamba tarihli Resmî Gazete'yi incelediğimizde, Yasama bölümünde yayımlanan kanunlar yer almakta. İlgili metinler ve yürürlüğe girme tarihleri bu bölüm altında sunulmuştur.

YÜRÜTME VE İDARİ FAALİYETLER

Yürütme ile idareye ilişkin kararlar aynı sayıda ayrılmış bölümde yer alıyor. Atama kararları, idari düzenlemeler ve uygulamaya yönelik talimatlar bu kapsamda açıklanıyor.

YARGI BÖLÜMÜ KANUNLARI

Yargı kısmında yayımlanan düzenlemeler ve kanuni değişiklikler bu başlık altında toplanmış durumda. Hukuki düzenlemeler ve mahkeme kararları gibi içerikler bu bölümde sunuluyor.

İNAN VE İLANLAR

Bugün yayımlanan ilanlar ve duyurular "İlanlar Bölümü" olarak belirtilmiş olup; kamuya açık bilgiler, duyurular ve resmi metinler bu başlık altında yer almakta.

ATAMALAR LİSTESİ

Resmî Gazete'nin 321046 sayılı nüshasında yayımlanan atama kararları bu özel listede sıralanıyor. Kurumlara yapılan atamalara dair detaylar burada paylaşılıyor.

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