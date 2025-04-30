30 Nisan Çarşamba 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 30 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar lis

30 Nisan Çarşamba 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 30 Nisan 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 30 Nisan 2025 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– İstanbul Rumeli Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 17/10/2024 Tarihli ve E: 2021/44, K: 2024/172 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/1/2025 Tarihli ve E: 2024/135, K: 2025/20 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/11/2024 Tarihli ve 2021/65564 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/12/2024 Tarihli ve 2016/5615 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 4 ve 5. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TÜMÜ