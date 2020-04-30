30 Nisan 2020 Atv Yayın Akışı
30 Nisan 2020 Perşembe günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
30.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 30.04.2020 06:45
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:45 Gözcüler 2: Son Kahraman
01:50 Evde Biz Bize
02:15 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
04:30 Kuruluş Osman
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Evde Biz Bize
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20:00 Kuruluş Osman
20:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
21:00 Sindirella
22:30 Unutursam Fısılda
23:05 Unutursam Fısılda
23:45 Son Durak
Kaynak: InterSinema.com