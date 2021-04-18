30 METRELİK SU DEPOSU, 15 SANİYEDE YIKILDI
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30 METRELİK SU DEPOSU, 15 SANİYEDE YIKILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde 28 yıllık su deposu, iş makinesine bağlanan halatla 15 saniyede yıkıldı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde 28 yıllık su deposu, iş makinesine bağlanan halatla 15 saniyede yıkıldı. 30 metre yüksekliğindeki su deposunun yıkım anında etrafı toz bulutu kapladı.

Viranşehir'e bağlı Beğrük Mahallesi'nde uzun zamandır kullanılmayan su deposunun tehlike oluşturması üzerine çevredekiler, yıkılması için Viranşehir Belediyesi'ne dilekçeyle başvurdu. Belediye ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası deponun yıkımına karar verildi. Ekiplerin taşıyıcı ayaklara halat bağlanmasının ardından iş makinesi ile çekilerek deponun yıkımı gerçekleştirildi. Deponun büyük gürültüyle yaklaşık 15 saniyede yıkılmasının ardından etrafı toz bulutu kapladı. Mahalleli, deponun yıkılmasıyla sorundan kurtulduklarını söyledi.

30 METRELİK SU DEPOSU, 15 SANİYEDE YIKILDI
30 METRELİK SU DEPOSU, 15 SANİYEDE YIKILDI
30 METRELİK SU DEPOSU, 15 SANİYEDE YIKILDI
30 METRELİK SU DEPOSU, 15 SANİYEDE YIKILDI
30 METRELİK SU DEPOSU, 15 SANİYEDE YIKILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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