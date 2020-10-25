30 metrelik kuyuya düşen tilki kurtarıldı
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30 metrelik kuyuya düşen tilki kurtarıldı

25.10.2020 19:22 | Son Güncelleme: 25.10.2020 19:26
30 metrelik kuyuya düşen tilki kurtarıldı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 30 metrelik kuyuya düşen tilki itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 30 metrelik kuyuya düşen tilki itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yapılan kontrollerin ardından tilki, doğal ortamına bırakıldı.

İlçeye bağlı Burgaz Mahallesi'nde, kuyuda tilkiyi görenler itfaiyeye haber verdi. Tilkinin düştüğü kuyuya gelen itfaiye ekipleri kuyunun başına halatlı bir düzenek kurdu. Ekipler, düzeneği kullanarak tilkiyi yukarıya çıkardı. Yapılan kontrolde sağlıklı olduğu belirlenen tilki, doğal ortamına bırakıldı.


30 metrelik kuyuya düşen tilki kurtarıldı
30 metrelik kuyuya düşen tilki kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan AKYILDIZ

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