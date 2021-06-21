30 metrelik falezlerden atlayan genç kız ağır yaralandı
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30 metrelik falezlerden atlayan genç kız ağır yaralandı

30 metrelik falezlerden atlayan genç kız ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Ceneviz Kalesi mevkiinden 30 metre yüksekliğindeki falezlerden kendini boşluğa bırakan genç kız ağır yaralandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Ceneviz Kalesi mevkiinden 30 metre yüksekliğindeki falezlerden kendini boşluğa bırakan genç kız ağır yaralandı.

Olay, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki R.Ş. adlı genç kız girdiği bunalımın ardından Ceneviz kalesi mevkiine gitti. Burada bir süre denize bakan genç kız, bir anda kendisini denize bıraktı. Kayalıkların üzerinden atlayan genç kız, falezlerin üzerine düşerek ağır yaralandı. Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonrasında bulunduğu yerden kurtarılan genç kız, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. - DÜZCE

30 metrelik falezlerden atlayan genç kız ağır yaralandı
30 metrelik falezlerden atlayan genç kız ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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