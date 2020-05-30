30 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı
30 Mayıs 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:00 Serçelerin Şarkısı
01:00 Ev Yapımı
02:00 Ege'nin Hamsisi
02:25 Aslan Ailem
03:30 Zinde Kal
04:15 Tam Zamanı
04:25 Ege'nin Hamsisi
04:35 Dert Ortağı
05:00 Ferhunde Hanım ve Kızları
05:40 Sağlıklı Mutfak
06:25 Bir Yusuf Masalı
06:35 Aslan Ailem
08:25 Uğurlugiller
09:30 İyi Fikir
09:35 9. Hariciye Koğuşu
10:35 Perihan Abla
11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları
12:30 Gülşen Abi
12:40 Vefa Dediğin
12:50 Tam Zamanı
13:05 Yedi Numara
13:15 Dert Ortağı
13:45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:00 Yeditepe İstanbul
15:45 Uzaktan Erişim
17:00 Ege'nin Hamsisi
17:10 Tutunamayanlar Çevrimiçi
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Sultan
20:00 Vizontele
22:35 Filinta
23:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
Kaynak: InterSinema.com