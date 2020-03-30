30 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı 30 Mart 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:45 Juventus Goller 01:00 Arjantin - Hırvatistan 01:00 Stadyum 02:40 Premier Lig 03:00 İngiltere - Hırvatistan 03:00 İngiltere Premier Lig Özetler 03:30 La Liga Özetler 04:15 Almanya Bundesliga Özetler 04:35 FORMULA E SOKAK YARIŞLARI 05:00 Süper Lig Özetler 05:00 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller 05:10 Premier Lig 05:15 Takvim Yaprakları 05:20 İtalya - Almanya 05:30 TFF 1. Lig Özetler 06:00 Teknik Analiz 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Hava Yarışları 07:00 CANAVAR ARABALAR 07:50 Nedir, Nasıl Oynanır? 07:55 KAMU SPOTU İŞTE SPOR 08:00 İlk Baskı 08:05 Canavar Arabalar 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 Bundesliga 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Süper LigEn Güzel Goller 09:25 Juventus Goller 09:50 Spor Kitaplığı 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 10:00 Stadyum 10:25 İngiltere Premier Lig Özetler 11:00 Spor Manşet 12:00 Süper Lig Özetler 12:30 İngiltere Premier Lig Goller 12:30 ALMANYA BUNDESLİGA EN GÜZEL GOLLER 12:50 Bundesliga 13:00 Futbolun En Büyük Sahnesi 13:00 Spor Stüdyosu 13:25 Spor Kitaplığı 13:30 Süper Lig En Güzel Kurtarışlar 13:55 Hava Durumu 14:00 Spor Bülteni 14:30 Chelsea - Liverpool 15:00 Gündem Futbol 16:00 Spor Manşet 16:15 Avrupa Stüdyosu 17:30 Spor Bülteni 17:30 ALMANYA BUNDESLİGA EN GÜZEL ASİSTLER 17:55 Takvim Yaprakları 18:00 Spor Merkezi 18:00 Sporcu Vizesi 18:25 Takvim Yaprakları 18:30 İngiltere Premier Lig Özetler 19:00 La Liga Özetler 19:30 Spor Ana Haber 19:45 Fransa - Türkiye 20:00 Süper Lig Goller 21:00 Futbolun En Büyük Sahnesi 21:30 Futbol Anadolu 21:30 Stadyum 23:00 90'dan Sonra 23:30 Teknik Analiz Kaynak: InterSinema.com