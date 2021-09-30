30 Eylül Perşembe Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ'den yapılan açıklamada Ankara'nın çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 30 Eylül Perşembe Ankara'da su kesintisi olacak ilçeler? Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ANKARA'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

Sincan

Arıza Tarihi: 29.09.2021 12:00:00

Tamir Tarihi: 30.09.2021 12:00:00

Detay: SU İNŞAAT DAİRESi BAŞKANLIĞI İHALETEN FİRMA TARAFINDAN DÖŞENEN HATLARA BAĞLANTI YAPILACAĞI İÇİN PLANLI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR

Etkilenen Yerler: OSMANLI MAH. ERTUĞRUL GAZİ MAH. SARAYCIK MAH. ( PINARBAŞI MAH. DE TANZİK DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANACAKTIR.)

Pursaklar

Arıza Tarihi: 30.09.2021 09:25:00 Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Tamir Tarihi: 30.09.2021 11:25:00

Detay: Pursaklar ilçesi, Sirkeli Yeşilova Mahallesi Yeşilırmak Caddesi içerisinde Başkent Doğalgaz tarafından yapılan alt yapı çalışmalarında 90'lık PE100 içmesuyu şebeke hattına hasar verilmesi nedeniyle kesinti yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Sirkeli Yeşilova Mahallesi ve Yeşilyurt Mahallesinin üst kotları

Güdül

Arıza Tarihi: 30.09.2021 09:25:00

Tamir Tarihi: 30.09.2021 15:20:00 Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Detay: GÜDÜL İLÇESİ YUKARI MAHALLE KÜME EVLER İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANA İLETİM HATTI BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR

Etkilenen Yerler: YUKARI AŞAĞI EMİRLER YENİ MAHALLELERİ

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