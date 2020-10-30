30 Ekim İzmir depremi kaç saniye sürdü? 30 Ekim İzmir depremi can ve mal kayıpları!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

30 Ekim İzmir depremi kaç saniye sürdü? 30 Ekim İzmir depremi can ve mal kayıpları!

30.10.2020 16:57 | Son Güncelleme: 30.10.2020 17:01
30 Ekim İzmir depremi kaç saniye sürdü? 30 Ekim İzmir depremi can ve mal kayıpları!

30 Ekim tarihinde İzmir'de meydana gelen depremde birçok bina yıkıldı. Peki, 30 Ekim İzmir depremi kaç saniye sürdü? 30 Ekim İzmir depremi can ve mal kayıpları!

AFAD, İzmir'de merkez üssü Seferihisar olan depremde 6,6 şiddetindeki deprem panik yaşanmasına sebep oldu. Peki, 30 Ekim İzmir depremi kaç saniye sürdü? 30 Ekim İzmir depremi can ve mal kayıpları!

30 EKİM İZMİR DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

İzmir'de meydana gelen ve başta İstanbul olmak üzere birçok ilde hissedilen deprem 6,6 şiddetindedir. 15 saniye süren 30 Ekim İzmir depremi hasra sebep oldu.

30 EKİM DEPREMİ CAN VE MAL KAYIPLARI!

Depremden en çok etkilenen Bayraklı'da yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Kent genelindeki bazı binalarda oluşan çatlaklar nedeniyle bazı vatandaşlar binaları tahliye ediliyor.

İlgili Haberler

Van depremi ne zaman, kaç şiddetinde oldu? Van depremı 2011 kaç saniye sürdü?
Van depremi ne zaman, kaç şiddetinde oldu? Van depremı 2011 kaç saniye sürdü?
Son dakika: İzmir deprem görüntüleri! 30 Ekim İzmir depreminde ölü var mı? Deprem şiddeti
Son dakika: İzmir deprem görüntüleri! 30 Ekim İzmir depreminde ölü var mı? Deprem şiddeti
30 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı! 30 Ekim Cuma Hutbesi tam metni!
30 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı! 30 Ekim Cuma Hutbesi tam metni!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Cem Yılmaz Gökhan Alkan Eser Yenenler Erkan Kolçak Köstendil
Spor Falcao Okan Buruk Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Arda Kardeşler
Daha Fazla Ölü İzmir Deprem Ege Denizi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 30 Ekim İzmir depremi kaç saniye sürdü? 30 Ekim İzmir depremi can ve mal kayıpları! - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 17:03:42. #1.15#
title