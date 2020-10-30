30 Ekim İzmir depremi kaç saniye sürdü? 30 Ekim İzmir depremi can ve mal kayıpları!

30 Ekim tarihinde İzmir'de meydana gelen depremde birçok bina yıkıldı. Peki, 30 Ekim İzmir depremi kaç saniye sürdü? 30 Ekim İzmir depremi can ve mal kayıpları!

AFAD, İzmir'de merkez üssü Seferihisar olan depremde 6,6 şiddetindeki deprem panik yaşanmasına sebep oldu. Peki, 30 Ekim İzmir depremi kaç saniye sürdü? 30 Ekim İzmir depremi can ve mal kayıpları!

30 EKİM İZMİR DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

İzmir'de meydana gelen ve başta İstanbul olmak üzere birçok ilde hissedilen deprem 6,6 şiddetindedir. 15 saniye süren 30 Ekim İzmir depremi hasra sebep oldu.

30 EKİM DEPREMİ CAN VE MAL KAYIPLARI!

Depremden en çok etkilenen Bayraklı'da yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Kent genelindeki bazı binalarda oluşan çatlaklar nedeniyle bazı vatandaşlar binaları tahliye ediliyor.