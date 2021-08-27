30 Ağustos Zaferi Işın Karaca ile kutlanacak
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30 Ağustos Zaferi Işın Karaca ile kutlanacak

30 Ağustos Zaferi Işın Karaca ile kutlanacak
Bültenler - Haberler | Güncel

İnegöl Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıl dönümünde Işın Karaca konseri düzenleyecek.

İnegöl Belediyesi, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 99. Yıl dönümünde kutlama programı hazırladı. Gündüz İnegöl Kaymakamlığı'nın resmi töreni ile gerçekleşecek bir dizi program sonrası, İnegöl Belediyesi, akşam saat 21.00'de ise Nikâh Dairesi önünde ses sanatçısı Işın Karaca konseriyle ünlü ismi İnegöllülerle buluşturacak.

GİRİŞLER BİLETSİZ OLACAK

İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği Zafer Bayramı etkinliği kapsamında Nikah Dairesi önünde sahne alacak Işın Karaca konserine vatandaşlar biletsiz giriş sağlayabilecek.Zafer Bayramı etkinlikleri pandemi önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilecek. Konserin giriş noktalarında vatandaşlara HES kodu sorgulaması ve maske kontrolü yapılacak.

ZAFER BAYRAMIMIZI COŞKUYLA KUTLAYACAĞIZ

Büyük taarruzun yıl dönümünde düzenlenen program ile Zafer Bayramının coşkuyla kutlanacağını söyleyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ''Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında kazanılan bağımsızlık mücadelemizin en önemli dönüm noktalarından 30 Ağustos Zafer Bayramınızın 99. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutlayacağız. Zafer Bayramımızın gündüz programlarını İnegöl Kaymakamlığımızın nezaretinde gerçekleştireceğiz. Akşam ise belediyemizin düzenlediği Işın Karaca konseri ile bir arada olacağız. Büyük taarruzda hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Bu vesileyle Zafer Bayramımızın 99.yıl dönümünü kutluyor, tüm vatandaşlarımızı konsere bekliyoruz.'' dedi.

Kaynak: Bültenler

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