30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi 2021? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır. Bu yıl pazartesi gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? merak konusu oldu. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi 2021? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir?

Milyonlarca vatandaş bu anlamı ve özel günü anmak, kutlamak için geri sayıma başladı. Bu yıl Pazartesi gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı kafalarda soru işareti de oluşturdu. 30 Ağustos tatil mi sorusu yoğun ilgi görmeye başladı. Peki, 2021 resmi tatiller arasında 30 Ağustos Zafer Bayramı da var mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi 2021?30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi? İşte detaylar haberimizde…

30 AĞUSTOS TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatildir. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatiller içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü resmi tatil olacak. Bu nedenle pazartesi günü bankalar, PTT'ler, noterler, kargolar gibi kurumlar kapalı olacaklar. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.