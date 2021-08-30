30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Van'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, daha sonra Cumhuriyet Caddesi üzerinde devam etti. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu'nun halkın bayramını kutlamasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri adına Üsteğmen Kürşat Bozkurt, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Şiirlerin okunduğu, folklor gösterilerinin sunulduğu program, resmi geçiş töreni ile sona erdi.

Törene AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, vali yardımcıları, kaymakam ve belediye başkan vekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, oda başkanları ve askeri erkan katıldı. - VAN

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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