30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru
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30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında, bağımsız yaşamak amacıyla, milletçe verilen mücadele sonucunda, zaferle sonuçlanan Büyük Taarruzun 99. yıl dönümünü, milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Mustafa Kemal Paşa önderliğinde yürütülen istiklal mücadelesinin son halkasını oluşturan Büyük Taarruz'un, 30 Ağustos 1922 tarihinde zaferle sonuçlandığını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Asırlar boyunca tüm benliğimizle koruyup kolladığımız vatan topraklarımız, elde ettiğimiz zaferle düşman işgalinden kurtarılmış ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna giden yolda önemli bir adım atılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanı uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli de 30 Ağustos zaferinin tüm mazlum milletlere örnek ve milletin bağımsızlığına ve özgürlüğüne olan tutkusunu simgeleyen, eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı olduğunu vurguladı.

Bu şanlı zafer ile Türk milletini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak bir ders verildiğini aktaran Kendirli, "Ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ise 30 Ağustos 1922'de Türk milletinin bağımsızlığını hiçbir şekilde terk etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğini anımsatarak, büyük zaferin tarihe gömülmek istenen bir milletin, adeta küllerinden yeniden doğuşunun, kendisine yeni bir yol çizişinin ifadesi olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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