30 Ağustos Zafer Bayramı Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
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30 Ağustos Zafer Bayramı Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99'uncu yıl dönümü bir dizi etkinlikle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99'uncu yıl dönümü bir dizi etkinlikle kutlandı.

Kutlamalar 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanındaki törenle başladı. Törene Vali Ömer Seymenoğlu, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkan Vekili Hakkı Kaya, mülki ve askeri erkan, gaziler ile şehit yakınlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Sırasıyla Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'mızın okunmasıyla son buldu.

Ardından Vali Seymenoğlu Valilik önünde bayram tebriklerini kabul etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Hükümet Caddesinde düzenlenen programla devam etti. Buradaki program, Vali Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Kahraman ve Belediye Başkan Vekili Kaya'nın törende bulunanların bayramını kutlamasıyla başladı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajının okunması ve öğrencilerin zafer şiirleri okumasıyla devam eden programda halk oyunu gösterisi de yapıldı.

Kutlama programında ardından geçiş töreni yapıldı. Öğrenciler bayraklarıyla, Mehmetçikler sancaklarıyla, komandolar teçhizatlarıyla vatandaşların coşkulu alkışları eşliğinde protokolü selamladılar. Geçiş törenin de gaziler de vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Tören sonunda arazi araçlarıyla geçiş törenine katılan Davraz Off-road Kulübü üyelerinin araçlarını durduran Vali Seymenoğlu, Sütçüler ilçesinde meydana gelen orman yangınında kulüp üyelerinin vermiş olduğu olağanüstü destekten dolayı kendilerine Teşekkür Belgesi ve Türk Bayrağı hediye etti.

Kaynak: Habermetre

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