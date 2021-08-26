30 Ağustos'ta kargolar açık mı, kargolar çalışıyor mu? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor?
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30 Ağustos'ta kargolar açık mı, kargolar çalışıyor mu? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor?

30 Ağustos'ta kargolar açık mı, kargolar çalışıyor mu? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Resmi tatillerde sık sık araştırılan konulardan biri olan "Kargolar açık mı?" sorusunun yanıtını sizler için derledik. Pazartesi gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı hakkında 30 Ağustos kargolar açık mı, kargolar çalışıyor mu? 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor? Zafer Bayramı'nda kargolar hizmet verecek mi? sorularının yanıtları merak edilmekte.

30 Ağustos kargolar açık mı? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Resmi tatillerde kargoların açık olup olmadığı araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, 30 ağustos'ta kargolar açık mı, kargolar çalışıyor mu? PTT açık mı? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

30 AĞUSTOS KARGOLAR AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı kargolar çalışıyor mu? soruları şimdiden arama motorlarında yerini aldı. Yurt genelinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü heyecanı başlarken 30 Ağustos 2021'de resmi kurumlarda işlem yapacak olanlar veya kısa bir tatil planı yapmak isteyenler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın tarihi merak ediyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Resmi tatiller arasında yerini alan 30 Ağustos Zafer Bayramında her sene olduğu gibi bu senede kargolar kapalı olacaktır. Yetkililerden yapılan açıklamada hafta sonundan dolayı vatandaşların bankadaki işlemlerini 27 Ağustos Cuma gününden halletmeleri ile ilgili bir uyarı yapıldı.

30 AĞUSTOS PTT, NOTER, KARGOLAR AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatiller içerisinde yer aldığından pazartesi günü ayrıca PTT'ler, noterler, kargolar gibi resmi kurumlar kapalı olacaklar.

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