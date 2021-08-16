30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi gün? 30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir?
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30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi gün? 30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir?

30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi gün? 30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir?
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99. yıldönümü kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım başladı. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizin olağanüstü özverisiyle kazanılan ve cumhuriyetimizin kurulmasında büyük bir önemi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili bilgileri haberimizde derledik. Vatandaşlarımız bugünün resmi tatil olup olmadığını merak etmekte. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi gün? 30 Ağustos önemi nedir?

99. yıldönümü kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım başladı. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizin olağanüstü özverisiyle kazanılan ve cumhuriyetimizin kurulmasında büyük bir önemi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili bilgileri haberimizde derledik. Vatandaşlarımız bugünün resmi tatil olup olmadığını merak etmekte. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi gün? 30 Ağustos önemi nedir? İşte detaylar haberimizde...

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos tarihinin iş gününe denk gelmesi nedeniyle Zafer Bayramı'nın resmi tatil kapsamına giriyor. Haftasonu izinli olan çalışanlar 3 günlük tatil yapabilecekler.

30 AĞUSTOS NE ZAMAN HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.

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30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi gün? 30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? - Haberler
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