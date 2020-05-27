30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında
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30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında

Türkiye'de yaklaşık iki aydır resmi tatiller ve hafta sonlarında uygulanan sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu da uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu. 30-31 Mayıs tarihinde sokağa çıkma yasağına dair kesin bir karar bulunmazken; kritik konuda karar, yarın gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında alınacak.

27.05.2020 15:46 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:55

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ülkemizde zaman zaman uygulanan sokağa çıkma yasaklarının, bu hafta sonu olup olmayacağı merak ediliyor. En son uygulanan sokağa çıkma yasağı, dört gün sürmüş ve 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde tüm yurt genelinde uygulanmıştı. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

KARAR, YARINKİ TOPLANTIDA VERİLECEK

Bu noktada gözler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve yarın gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısına çevrildi. Telekonferans yöntemiyle gerçekleşecek toplantıda; Kovid-19 pandemisine ilişkin alınacak yeni önlemler, kontrollü sosyal hayata dönüşte yapılması gerekenler ve sokağa çıkma yasağına dair konular ele alınacak.

Söz konusu toplantıda, 30-31 Mayıs tarihlerinde uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu olan sokağa çıkma yasağına dair de bir kararın çıkması bekleniyor.

KORONAVİRÜS VERİLERİNE GÖRE KARAR VERİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram sonuna kadar sokağa çıkma yasaklarının uygulanacağını açıklamıştı. Her hafta yapılan kabine toplantısı, bu hafta 28 Mayıs Perşembe günü yapılacak. Yapılacak kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir sunum yapacak ve son uygulanan yasak sonrası koronavirüsün seyrini aktaracak. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına, bayram sonrası alınan koronavirüs verilerine göre karar verilecek.

HANGİ İLLERDE YASAK OLABİLİR?

Bilindiği gibi son uygulanan ve 23-24-25 ve 26 Mayıs tarihlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı tüm yurt genelinde olmuştu. Bayram öncesi uygulanan ve 16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde uygulanmıştı. Bu hafta sonu da yasak olması halinde bu şehirlerden bazılarının yasağının iptal olması bekleniyor. Ancak üç büyük şehirde yasakların devam edeceği öngörülüyor.

30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında

Güncel Manşet

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