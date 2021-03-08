3 yıldır küs olduğu amcasının borcunu bahane ederek 100 bin liralık senet imzalattılar

İzmir'de bir fabrikaya gidip kendilerini icra memuru ve avukat olarak tanıtan 3 kişi, 3 yıldır küs olduğu amcasının borcu olduğunu ve akrabalık bağı yüzünden icra geleceğini söyledikleri fabrika sahibine 100 bin liralık senet imzalattı. Daha sonra dolandırıldığını anlayan fabrika sahibi, "Yanlarında vinç bile getirmişler eşyaları almak için" dedi.

Bornova ilçesi Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde bulunan Emre Ünlü'nün (29) sahibi olduğu fabrikaya, 10 Şubat günü biri icra memuru 3 kişi, geldi. 2 kişi kendilerini avukat olarak tanıtırken, icra memuru, Ünlü'ye aynı işi yapan amcasının borcu olduğunu, ticari bağlantıları tespit edildiği için de haciz işlemi uygulayacaklarını söyledi. Ünlü de haciz işlemi uygulanmaması için 100 bin liralık senet imzaladı.

"VİNÇ YARDIMIYLA BAZI MALZEMELERİ DIŞARI ÇIKARDILAR"

Daha sonra dolandırıldığını anlayan Ünlü, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Emre Ünlü, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Yetiştirmem gereken işler vardı, makineler alınırsa üretimim duracaktı. Sözleşmeyle iş yapıyoruz, teslimatlarımız gecikirse yaptırımları oluyor. Her makinenin benim için çok önemi var. Amcamın 133 bin liralık borcuna karşılık, 100 bin liralık senet imzaladım. Bu kişiler İstanbul'daki bir avukatlık bürosunda katiplik yapan şahıslarmış. 'Tüm makinaları alacağız. Her şeyi alma yetkisine sahibiz' dediler. Yediemin memurları ile fabrikadaki makineleri almak için vinçler gelmiş. İznimiz olmadan, itiraz etmemize rağmen yazıhanemizdeki bilgisayara girip arama yaptılar. Birkaç tane evrak getirip önüme koydular. Amcama ait borcun benden tahsil edileceğini, çünkü onunla ticari olarak organik bağımın tespit edildiğini söylediler. Amcamın 133 bin liralık borcunun 100 bin lirasını ödediğimiz takdirde haczin yapılmayacağını söylediler. Hatta vinç yardımıyla bazı malzemelerimi dışarı çıkardılar."

"BASKI ALTINDA İMZALIYOR"

Ünlü'nün avukatı Öykü Su Güler (30) de müvekkilinin amcasıyla 3 yıldır küs olduğunu belirterek, "Sadece aynı iş kolunda üretim yapması hasebiyle, siz aynı işi yürütüyorsunuz iddiasında bulunuyorlar ve organik bağı bulduklarını söylüyorlar. Müvekkilim de bu korku ve baskı altında hiç borçlu olmadığı halde senet imzalamak zorunda kalıyor. Bu kişiler kendilerini avukat olarak tanıtıyorlar. Fakat kendileri avukatlık bürosunda çalışan avukat katipler. Senetlerin baskı altında alındığına dair delillerimiz mevcut. İstanbul'da iki menfii tespit davası açtık" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı