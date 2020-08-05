3 yıldır aranan bayan uyuşturucu taciri akraba evinde yakaladı
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3 yıldır aranan bayan uyuşturucu taciri akraba evinde yakaladı

- 3 yıldır aranan bayan uyuşturucu taciri akraba evinde yakaladı Denizli'de, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti suçlarından 13 yıl hapis cezası bulunan ve 3 yıldır arama çalışmaları devam eden kadını jandarmanın dedektifleri olan JASAT timleri tarafından saklandığı akrabasının evinde yakalandı.

05.08.2020 16:26 | Son Güncelleme: 05.08.2020 16:31

- 3 yıldır aranan bayan uyuşturucu taciri akraba evinde yakaladı

DENİZLİ - Denizli'de, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti suçlarından 13 yıl hapis cezası bulunan ve 3 yıldır arama çalışmaları devam eden kadını jandarmanın dedektifleri olan JASAT timleri tarafından saklandığı akrabasının evinde yakalandı.

Denizli'de uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapma suçlarından 3 yıldır aranan Huriye T.'yi yakalamak için Jandarma Suç Araştırma Timi çalışma başlattı. Çal'da bir akrabasının evine saklandığını tespit eden JASAT timi İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile operasyon için düğmeye bastı. 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Huriye T., jandarmanın dedektifleri olan JASAT timi tarafından saklandığı evde düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Huriye T., tutuklanarak ceza evine gönderildi.

3 yıldır aranan bayan uyuşturucu taciri akraba evinde yakaladı

Kaynak: İHA

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