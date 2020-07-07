3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu

Koronavirüs salgınıyla ilgili katıldığı canlı yayınlarla ismini duyuran Dr. Serdar Savaş, 2023 yılında gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını duyurdu.

07.07.2020 14:20 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:03

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ardından katıldığı canlı yayınlarda dikkat çeken Dr. Serdar Savaş bağımsız cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

Youtube kanalında yaptığı canlı yayında adaylığını açıklayan Dr. Serdar Savaş, partiler üstü bir hareket olduklarını belirterek "Biz Hz. Muhammed'in ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığını yapacağız. Halkımızdan başka kimseye güvenmeyeceğiz" dedi.

3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu

"DAHA İYİ BİR ADAY ÇIKANA KADAR ADAY BENİM"

Hareketin cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyleyen Savaş, "Daha iyi bir aday çıkana kadar bu hareketin cumhurbaşkanı adayı benim" dedi.

100 BİN İMZA ŞARTI

Öte yandan bağımsız cumhurbaşkanı adayı olmak için en az 100 bin imza şartı bulunuyor.

Bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimi, en geç 25 Haziran 2023 tarihinde yapılması yönünde planlanıyor.

3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu

İlgili Haberler

Dr. Serdar Savaş kimdir? Serdar Savaş kaç yaşında, nereli? Serdar Savaş hayatı ve biyografisi!
Dr. Serdar Savaş kimdir? Serdar Savaş kaç yaşında, nereli? Serdar Savaş hayatı ve biyografisi!

Manşet

Haberler

İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada Haber
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor Haber
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi Haber
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı Haber
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
Türkiye ile Çin ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için anlaşma imzalayacak Haber
Türkiye ile Çin ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için anlaşma imzalayacak
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi Haber
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji uyardı, su baskınlarını tekrar yaşamamak için tedbir alın
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji uyardı, su baskınlarını tekrar yaşamamak için tedbir alın
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor
Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer
Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Paris Hilton da ABD Başkanlığı'na adaylığına aday oldu
Paris Hilton da ABD Başkanlığı'na adaylığına aday oldu
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Son dakika: Artvin Dokumacılar köyünde yangın çıktı! Köy evleri alevlere teslim oldu
Son dakika: Artvin Dokumacılar köyünde yangın çıktı! Köy evleri alevlere teslim oldu
İki kişiyi kafalarından vurarak öldüren zanlı, sorgusunda cinayetleri itiraf etti
İki kişiyi kafalarından vurarak öldüren zanlı, sorgusunda cinayetleri itiraf etti
Kansas City Chiefs ile 503 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Patrick Mahomes, tarihin en çok kazanan sporcusu oldu
Kansas City Chiefs ile 503 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Patrick Mahomes, tarihin en çok kazanan sporcusu oldu
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasının sahibi 2 kişi gözaltına alındı
Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasının sahibi 2 kişi gözaltına alındı
Düğünlerde takıların gelin ve damat yerine cansız mankenlere takılmaya başlamasıyla, satışlar patladı
Düğünlerde takıların gelin ve damat yerine cansız mankenlere takılmaya başlamasıyla, satışlar patladı
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Cahit Özkan Esra Erdoğan Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Cem Davran Kemal Sunal
Spor İrfan Buz Okan Buruk İbrahim Üzülmez Hamza Hamzaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Temmuz Beşiktaş Çanakkale
Şu an buradasınız: 3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 15:03:44. #1.15#
title