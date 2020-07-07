3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu Koronavirüs salgınıyla ilgili katıldığı canlı yayınlarla ismini duyuran Dr. Serdar Savaş, 2023 yılında gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını duyurdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ardından katıldığı canlı yayınlarda dikkat çeken Dr. Serdar Savaş bağımsız cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

Youtube kanalında yaptığı canlı yayında adaylığını açıklayan Dr. Serdar Savaş, partiler üstü bir hareket olduklarını belirterek "Biz Hz. Muhammed'in ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığını yapacağız. Halkımızdan başka kimseye güvenmeyeceğiz" dedi.

"DAHA İYİ BİR ADAY ÇIKANA KADAR ADAY BENİM"

Hareketin cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyleyen Savaş, "Daha iyi bir aday çıkana kadar bu hareketin cumhurbaşkanı adayı benim" dedi.

100 BİN İMZA ŞARTI

Öte yandan bağımsız cumhurbaşkanı adayı olmak için en az 100 bin imza şartı bulunuyor.

Bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimi, en geç 25 Haziran 2023 tarihinde yapılması yönünde planlanıyor.