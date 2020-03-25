Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü Denizli'nin Buldan ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip, hastaneye kaldırılan Emine Özen, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Emine Özen'in eşinin de 3 yıl önce soba zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

76 yaşındakiEmine Özen, soba zehirlenmesinden tedavi altına alındığı hastanede yaşam savaşını kaybetti.

EVDE BAYGIN BULUNDU

Türlübey Mahallesi'nde yalnız yaşayan Emine Özen, geçen pazar günü evde yakınları tarafından baygın bulundu. Ambulansla önce Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırılan Özen, daha sonra Denizli'de özel bir hastaneye sevk edildi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Özen, yapılan tedavilere rağmen bugün hayatını kaybetti.

EŞİ DE KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNDEN ÖLMÜŞTÜ

Emine Özen'in daha önce de evinde 3 kez sobadan zehirlendiği, hastanelerdeki tedavisinin ardından taburcu edildiği, 12 Ocak 2017 tarihinde de eşi Hüseyin Özen ile yine sobadan sızan gazdan zehirlendiği, olayda Emine Özen'in kurtulduğu ancak Hüseyin Özen'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA