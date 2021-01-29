3 vekilin istifasından sonra AK Partili Emin Akbaşoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Bunlar CHP'nin iyi günleri
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3 vekilin istifasından sonra AK Partili Emin Akbaşoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Bunlar CHP'nin iyi günleri

29.01.2021 19:00 | Son Güncelleme: 29.01.2021 19:43

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu CHP'deki istifalara ilişkin, "İstifalar buzdağının görünen kısmı, bunlar CHP'nin iyi günleri" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na mektup yazarak parti politikasındaki rahatsızlıklarını dile getiren İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel partiden istifa ettiklerini duyurdu.

"CHP'NİN İÇİNDEKİ KAVGAYI PERDELEMEYE YETMEDİ"

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu 3 ismin istifasını değerlendirdi. Akbaşoğlu yaptığı açıklamada, "Oluşturmaya çalıştığınız sanal gündemler, sistem tartışmaları CHP içindeki büyük kavgayı perdelemeye yetmedi" dedi.

3 vekilin istifasından sonra AK Partili Emin Akbaşoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Bunlar CHP'nin iyi günleri

"İSTİFALAR BUZ DAĞININ GÖRÜNEN KISMI"

Akbaşoğlu açıklamasının devamında, " İstifalar buz dağının görünen kısmı. Bunlar CHP'nin iyi günleri" ifadelerine yer verdi.

3 vekilin istifasından sonra AK Partili Emin Akbaşoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Bunlar CHP'nin iyi günleri

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