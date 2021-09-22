3'üncü kattan düşen Ali'nin sağlık durumu iyiye gidiyor - Haberler
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3'üncü kattan düşen Ali'nin sağlık durumu iyiye gidiyor

Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel
3'üncü kattan düşen Ali'nin sağlık durumu iyiye gidiyor

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşüp, ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavisi süren Afganistan uyruklu Ali Ahmedi'nin (2) genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

MERKEZEFENDİ (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşüp, ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavisi süren Afganistan uyruklu Ali Ahmedi'nin (2) genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Kalbinin durmasına rağmen yaşama tutunan, kafatasında 2 kırık, iç organlarında hasar oluşan çocuğun bilincinin açık olduğu ve ağızdan gıda takviyesine başlanacağı öğrenildi.

Türkiye'ye 1 ay önce gelen Afgan Nimal-Amine Ahmedi çiftinin çocukları Ali Ahmedi, önceki gün, Altıntop Mahallesi'nde apartmanın 3'üncü katındaki evlerinin balkon korkuluklarına tırmanıp, dışarıyı seyretmek istedi. Korkuluklardan sarkan Ali, dengesini kaybedip, yaklaşık 10 metre yükseklikten kaldırımda yürüyen kadının önüne düştü. Yardıma koşan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada yardıma koşan esnaftan Alptürk Çurku, yerde hareketsiz yatan çocuğun kalbinin atmadığını fark edip, kalp masajı yaptı. Duran kalbi tekrar çalıştırılan çocuk, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ali Ahmedi, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

AĞIZDAN BESLENMEYE BAŞLANACAK

Kalbinin durmasına rağmen yapılan müdahaleyle hayata yeniden döndürülen çocuğun, kafatasının arka kısmında 2 kırık, akciğerlerinde yaralanma ve kanama, bir böbreği ve karaciğerinde ise yaralanma olduğu belirlendi. Hastanede 2 gündür yaşam mücadelesi veren Ali Ahmedi'nin genel sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Ali Ahmedi'nin bilincinin açık olduğu, bugün ağızdan beslenmeye başlanacağı belirtildi.

BABASI İŞTE, ANNESİ ALIŞVERİŞTEYMİŞ

Öte yandan polis tarafından tercüman aracılığıyla ifadesi alınan baba Nimal Ahmedi'nin olay günü işte olduğunu, eşinin ise alışveriş yapmak için pazara gittiğini, bu nedenle çocuklarını teyzelerine bırakmak zorunda kaldıklarını söylediği belirtildi. Çocuklarının zaman zaman balkonda oynadıklarını aktaran Nimal Ahmedi'nin, teyzesi evdeki diğer çocuklarla ilgilendiği sırada oğlunun balkondan düştüğünü söylediği öğrenildi.


3'üncü kattan düşen Ali'nin sağlık durumu iyiye gidiyor

3'üncü kattan düşen Ali'nin sağlık durumu iyiye gidiyor

3'üncü kattan düşen Ali'nin sağlık durumu iyiye gidiyor

3'üncü kattan düşen Ali'nin sağlık durumu iyiye gidiyor

3'üncü kattan düşen Ali'nin sağlık durumu iyiye gidiyor

3'üncü kattan düşen Ali'nin sağlık durumu iyiye gidiyor

Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Son Dakika Haberleri
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