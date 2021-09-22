3'üncü kattan düşen Ali'nin sağlık durumu iyiye gidiyor

MERKEZEFENDİ (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşüp, ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavisi süren Afganistan uyruklu Ali Ahmedi'nin (2) genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Kalbinin durmasına rağmen yaşama tutunan, kafatasında 2 kırık, iç organlarında hasar oluşan çocuğun bilincinin açık olduğu ve ağızdan gıda takviyesine başlanacağı öğrenildi.

Türkiye'ye 1 ay önce gelen Afgan Nimal-Amine Ahmedi çiftinin çocukları Ali Ahmedi, önceki gün, Altıntop Mahallesi'nde apartmanın 3'üncü katındaki evlerinin balkon korkuluklarına tırmanıp, dışarıyı seyretmek istedi. Korkuluklardan sarkan Ali, dengesini kaybedip, yaklaşık 10 metre yükseklikten kaldırımda yürüyen kadının önüne düştü. Yardıma koşan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada yardıma koşan esnaftan Alptürk Çurku, yerde hareketsiz yatan çocuğun kalbinin atmadığını fark edip, kalp masajı yaptı. Duran kalbi tekrar çalıştırılan çocuk, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ali Ahmedi, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.