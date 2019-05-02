3. Ulusal Bilim Kampı Proje Yarışması'nda Ssbl Şampiyon Oldu

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından Tofaş Fen Lisesi ev sahipliğinde 3. Ulusal Bilim Kampı'nın ödül töreni Bursa Bilim Festivali'nde yapıldı. Yarışmada Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi şampiyon oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Okulları arasında düzenlenen proje yarışmasında "SCIENCE EXPO-Bursa Bilim Şenliği" sergi alanında Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi Türkiye birinci oldu.

3. Ulusal Bilim Kampı'nın ilk bölümü 4-6 Şubat 2019 tarihleri arasında Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirilmişti. 8 farklı alanda öğrenciler akademisyenlerle bir araya geldiler ve 3 gün boyunca 81 ilden 81 okulla yoğun bir kamp dönemi geçirdikten sonra dereceye girenler belirlendi. Dereceye giren projeler içinden ise 2 Mayıs 2019 tarihinde yapılan son değerlendirmeyle şampiyonlar belirlendi. Toplamda 48 bin lira para ödülünün dağıtıldığı 3. Ulusal Bilim Kampı Proje Yarışması'nın ödül töreninde Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi "Akıllı Araç Teknolojileri" alanında yapılan projesiyle finalde de rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Türkiye'nin en prestijli yarışmalarından biri olan Ulusal Bilim Kampında Samsun ekibini Okul Müdürü Hamza Sofuoğlu, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Adem Ünlü, öğrenciler Emirhan Murat Erdal ve Emirhan Demir temsil etti.

Okul Müdürü Hamza Sofuoğlu yaptığı açıklamada,Türkiye birincisi olmalarının sürpriz olmadığını, Samsun Sosyal Bilimler Lisesi'nin Erasmus Projeleri, Osmanlıca-İngilizce-Felsefe ve Matematik dergileri, Tübitak Bilim Fuarları, Model Birleşmiş Milletler Konferansları, Müzanaza Bölge Birinciliği, Matematik Olimpiyatları 2.si çıkarmalarının çok yönlü ve disiplinli çalışmalarından kaynaklandığını söyledi. Müdür Sofuoğlu, "Samsun Sosyal Bilimler Lisesi ilimizin, bölgemizin ve Türkiye'nin göz bebeği olmaya devam edecektir" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA