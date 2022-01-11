3'ü üniversiteli kız olan 5 kişinin öldüğü kazada tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı - Haberler
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3'ü üniversiteli kız olan 5 kişinin öldüğü kazada tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı

3'ü üniversiteli kız olan 5 kişinin öldüğü kazada tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3'ü üniversiteli kız öğrenci olmak üzere toplam 5 kişinin öldüğü kazada tır sürücüsü Taha Kurtoğlu'nun (48) ifadesi ortaya çıktı.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3'ü üniversiteli kız öğrenci olmak üzere toplam 5 kişinin öldüğü kazada tır sürücüsü Taha Kurtoğlu'nun (48) ifadesi ortaya çıktı. Kurtoğlu'nun, "Ana yola çıktığım sırada sol dikiz aynasından bir otomobilin ışığını gördüm. Sağa doğru kaçmak isterken, çok kısa bir süre içerisinde otomobil tıra çarptı" dediği öğrenildi.

Kaza, önceki gece Biga- Çanakkale karayolunun 15'inci kilometresinde Balıklıçeşme köyü yakınlarında bir benzin istasyonu önünde meydana geldi. Çanakkale yönünden Biga istikametine giden Birkan Gugul idaresindeki 17 LJ 929 plakalı otomobil, ilçeye 15 kilometre mesafede bulunan bir akaryakıt istasyonundan Biga istikametine gitmek üzere anayola çıkan 31 DM 094 plakalı tıra çarptı. Kaza sonrası otomobilin hız kadranı 230 kilometrede takılı kaldı. Tır ise bariyerlere çarparak durabildi.

17 LJ 929 plakalı otomobil içerisinde bulunan 3 kızın Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde öğrenci, araç sürücüsü Birkan Gugul'un Biga'da market sahibi, Hasan Tahsin Ergün'ün (28) ise Gümüşçay eski belediye başkanlarından Tamer Ergün'ün oğlu olduğu öğrenildi. Üniversite öğrencileri Damla Aytaş'ın (20) İstanbul'a, İlknur Arslan'ın (22) Aydın'a ve Eda Ertekin'in (20) cenazesi ise Tekirdağ'a gönderildi.

"Sağa kaçmak isterken, çok kısa sürede tıra çarptı"

Jandarma tarafından gözaltına alınan tır sürücüsü Taha Kurtoğlu, tamamlanan işlemlerinin adından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Kurtoğlu'nun ifadesinde, "Akaryakıt istasyonundan ana yola çıktığım sırada sol dikiz aynasından bir otomobilin ışığını gördüm. Sağa doğru kaçmak isterken, çok kısa bir süre içerisinde otomobil tıra çarptı. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi. - ÇANAKKALE

3'ü üniversiteli kız olan 5 kişinin öldüğü kazada tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı

3'ü üniversiteli kız olan 5 kişinin öldüğü kazada tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı

3'ü üniversiteli kız olan 5 kişinin öldüğü kazada tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı

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